Pensionato raggirato con la "truffa dello specchietto": 35enne denunciato

I carabinieri di Vittorio Veneto hanno denunciato per la classica "truffa dello specchietto" un 35enne, F.F., originario di Noto (Siracusa) ma di fatto senza fissa dimora, disoccupato, pregiudicato, ritenuto responsabile del reato di truffa. L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 16 giugno, a San Vendemiano, in località Gai. Il siciliano alla guida della propria autovettura Bmw X3 di colore bianco, simulava danneggiamento specchietto retrovisore con autovettura fiat Panda condotta da un pensionato 74enne, residente a Vittorio Veneto. F.F., dopo essersi fatto consegnare 30 euro dal malcapitato come risarcimento per il finto danno subito, si è dileguato attraverso la Pontebbana dirigendosi verso Vittorio Veneto ma, grazie alla tempestiva segnalazione da parte della vittima, è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri, in località San Giacomo, permettendo ai militari anche il recupero della somma di denaro successivamente restituita al legittimo proprietario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.