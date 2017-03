Annunci di appartamenti "fantasma" per le vacanze, a processo truffatore seriale

SAN VENDEMIANO Pubblicava on line, su Subito.it, annunci in cui si proponeva di affittare appartamento a Jesolo, Bibione e in altre località di villeggiatura: case e appartamenti che però non esistevano. Chi abboccava al raggiro, versando il denaro pattuito al locatario (si andava dai 120 agli 800 euro) in conti correnti a lui riconducibili, restava con un un pugno di mosche. Autore dei raggiri, almeno una ventina quelli messi a segno ai danni di residenti delle province di Treviso, Padova e Vicenza, è un 65enne di San Vendemiano che è stato ora chiamato in giudizio dalla Procura di Padova. A condurre l'indagine il pm Sergio Dini. La notizia è stata riportata da Gazzettino.it.