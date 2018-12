Scontro tra auto sulla Pontebbana a San Vendemiano, un ferito

Incidente stradale poco prima di mezzanotte in via Friuli a San Vendemiano lungo la strada statale 13 Pontebbana. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, due auto con una delle persone alla guida dei mezzi che è rimasta incastrata tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano, il Suem 118 e la polizia stradale. Il ferito, trasportato in pronto soccorso a Conegliano, ha riportato lesioni non gravi.