Cronaca San Vendemiano / Via San Tiziano, 7

Incendio divampa in camera da letto, anziana salvata da un passante

Brutta disavventura, in mattinata, per una 92enne residente in una casa di via San Tiziano a San Vendemiano: per lei, intossicata, è scattato il ricovero in pronto soccorso a Conegliano. L'abitazione è stata dichiara in parte inagibile