Albero cade sopra un furgone, autista illeso per miracolo

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, alle 13.50 circa, lungo via Sopracastello a San Zenone degli Ezzelini. Un albero, a causa delle forti raffiche di vento che stanno colpendo la pedemontana, è caduto finendo sopra un furgone in corsa. Fortunatamente l'autista alla guida, nonostante il forte spavento, è rimasto illeso, quasi miracolosamente. In suo soccorso sono intervenuti gli infermieri del Suem 118 e i vigili del fuoco. Una decina finora gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere dalle strade piante, camini o pali pericolanti, sradicati dalle forti raffiche di vento che stanno soffiando dalla tarda mattinata di oggi. Interventi sono stati effettuati a Volpago, Castelcucco, Colle Umberto, San Zenone, Crespano ma anche Treviso.