Incidente al maneggio: cade da cavallo, ferito un 55enne

Un 55enne, P.O.L., è rimasto ferito in modo fortunatamente non grave in un incidente avvenuto all'interno del maneggio "Valgranda" di via Cima a San Zenone degli Ezzelini. L'uomo, proprietario della struttura ippica, è stato trovato riverso a terra, privo di sensi: non chiaro se sia caduto da un cavallo che stava guidando o se sia stato travolto dall'animale. Il 55enne ha riportato un forte cranico commotivo, spinale e toracico: è stato accompagnato in ambulanza all'ospedale di Castelfranco Veneto. L'uomo fortunatamente non è in gravi condizioni e non è in pericolo di vita. La prognosi resta tuttavia riservata.

