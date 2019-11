Camper distrutto dalle fiamme, intervengono i vigili del fuoco

C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco di Castelfranco e Bassano del Grappa per spegnere un incendio che ha devastato un camper che era posteggiato a San Zenone degli Ezzelini, in via Alcide De Gasperi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. A lanciare l'allarme al 115 e alle forze dell'ordine è stato il proprietario del mezzo che ha notato del fumo uscire dal motore del veicolo. Probabilmente a causare il rogo è stato un corto circuito all'impianto elettrico del furgone.