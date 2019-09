Schianto in Val Pusteria, morto il presidente del Moto club di San Zenone

Tragedia della strada domenica mattina in Val Pusteria, in Alto Adige. A perdere la vita il presidente del Moto club di San Zenone degli Ezzelini, Giuliano Zen, 53 anni, di professione falegname e residente nella frazione di Ca’ Rainati. Zen era andato in Alto Adige per un giro in moto insieme alla moglie che nell'incidente è rimasta ferita e attualmente si trova ancora ricoverata in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Sull'incidente continuano le indagini da parte della polizia stradale: la moto su cui viaggiavano Zen e la moglie si è schiantata contro un'auto, venendo entrambi sbalzati dal mezzo. Il 53enne è morto durante il trasporto d'urgenza in ospedale. Nei prossimi giorni sarà fissata la data delle esequie.