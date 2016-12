Corto circuito, incendio devasta una villetta a San Zenone

SAN ZENONE Sarà un Natale triste quello che saranno costretti a trascorrere i residenti in una villetta in via San Francesco a San Zenone degli Ezzelini. L'abitazione infatti è andata semidistrutta da un incendio divampato a causa di un corto circuito ad una stufa elettrica. Le fiamme hanno devastato l'abitazione e sono state spente dall'intervento di ben 4 squadre dei vigili del fuoco di Treviso, Castelfranco e Montebelluna. Sul posto anche i carabinieri. La villetta, la prima di cinque abitazioni, è stata dichiarata inagibile.