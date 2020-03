Porticato in fiamme: esplode una bombola, danni all'abitazione

Mattinata di allarme in via Gioacchino Rossini a San Zenone degli Ezzelini per un rogo che ha causato danni ingenti e fortunatamente nessun ferito o intossicato. Al lavoro le squadre dei vigili del fuoco di Castelfranco, Treviso e Bassano del Grappa