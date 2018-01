Raid incendiario a San Zenone, agenzia immobiliare nel mirino

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI Intimidazione? Bravata? Vendetta? Difficile per ora inquadrare lo sconcertante episodio avvenuto nella serata di domenica a San Zenone degli Ezzelini, presso l'agenzia immobiliare "Piemme" di via Roma. Ignoti hanno dato alle fiamme la porta d'ingresso della filiale usando del liquido infiammabile, probabilmente benzina, e dei cartoni posizionati a terra. Sul posto, allertati dai residenti, sono intervenuti i vigili del fuoco di Asolo e Bassano del Grappa e i carabinieri che ora dovranno fare luce su quando accaduto. Che si tratti di un episodio doloso non vi è nessun dubbio. Saranno probabilmente acquisite le immagini delle telecamere della zona.