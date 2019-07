Mezzo kg di marijuana in casa, arrestato studente 19enne

Operazione antidroga dei carabinieri di Asolo e Onè di Fonte nella serata di martedì a Liedolo di San Zenone degli Ezzelini. Uno studente di 19 anni, senza nessun precedente penale alle spalle, è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato pizzicato, da alcuni militari in borghese, in possesso di alcune dosi in una zona isolata di Liedolo, dove solitamente incontrava i suoi clienti. Per questo motivo è scattata una perquisizione domiciliare durante la quale sono stati trovati mezzo kg di marijuana e 900 euro in contanti. Lo studente, su disposizione della Procura di Treviso, è stato subito liberato e risulta indagano a piede libero.