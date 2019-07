La provincia lo incarica di catturare i corvi, malmenato da un ambientalista

Un 49enne di Vazzola ma di origine croate, Raul Paulinic, ambientalista, è stato condannato dal tribunale di Treviso per aver malmenato un agricoltore che era stato incaricato dalla provincia per la cattura selettiva di alcuni corvi lungo il Piave. L'episodio risale al 10 giugno del 2017 e ieri è approdato in aula. In quel frangente il 49enne aggredì l'agricoltore Mario Casonato, 71enne di Santa Lucia di Piave: il giudice lo ha condannato a pagare una multa di 700 euro, con ulteriori 500 euro di risarcimento all'agricoltore che venne controquerelato dall'ambientalista per minacce. Il 49enne riferì che durante la lite tra i due l'anziano prese un fucile dall'auto. Una circostanza che le indagini hanno però del tutto escluso e che potrebbe indurre il legale del 71enne a contestare il reato di calunnia al 49enne.