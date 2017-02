Blitz dei ladri in osteria: rubano due slot machine e una cambiamonete

SANTA LUCIA DI PIAVE Ladri in azione nella notte all'osteria "Da Tenno" a Santa Lucia di Piave, in via Distrettuale. Ignoti, dopo aver forzato una porta che si trova sul retro del locale, hanno asportato due slot machine ed una macchina cambiamonete: l'intenzione dei malviventi era evidentemente quella di portare i dispositivi in un luogo nascosto per scassinarli comodamente. Il bottino ammonterebbe ad alcune migliaia di euro. Il furto è stato scoperto all'alba, alle 5 del mattino. Sul posto i carabinieri di Conegliano che ora indagano sulla vicenda.