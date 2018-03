Travolto da una benna alla base di Aviano, operaio gravissimo

AVIANO Restano gravi le condizioni dell'operaio di Santa Lucia di Piave rimasto vittima giovedì pomeriggio, attorno alle 13.30, di un grave incidente sul lavoro a Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone. L'uomo, secondo quanto ricostruito, è rimasto schiacciato dalla benna di una macchina operatrice nella base Usaf e le sue condizioni sono gravissime. Il trevigiano, travolto dalla benna, ha riportato gravi lesioni al tronco, soprattutto al bacino. A lanciare l'allarme al 118 sono stati i colleghi: sul posto intervenuta un'ambulanza e l'elicottero che è atterrato vicino all'ingresso sud della base Usaf, tra i comuni di Aviano e di Roveredo in Piano. L'operaio è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove si trova attualmente ricoverato, in bilico tra la vita e la morte.