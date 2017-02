Mano incastrata in un'impastatrice, liberata dai vigili del fuoco

SANTA LUCIA DI PIAVE Brutta disavventura poco dopo le 12 di oggi a Santa Lucia di Piave, all'interno dell'Antica Hostaria Ai Portici di via Mazzini, per T.L., una 36enne che è rimasta vittima di un ingolare incidente sul lavoro. La donna, di origini romene, mentre stava lavorando in cucina, è rimasta incastrata con una mano in una impastatrice. Per liberarla da questa morsa è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Conegliano. Sul posto i medici del Suem118 che hanno trasportato la malcapitata al pronto soccorso per essere sottoposta alle cure del caso.