Colpo dei ladri in canonica: sparite le offerte dei fedeli

Colpo dei ladri presso la canonica della parrocchia di Santa Lucia di Piave. Ignoti, lo scorso 20 ottobre, sono entrati all'interno e hanno trafugato una somma di circa 2mila euro. Si tratta delle offerte dei fedeli. A denunciare ai carabinieri della stazione di Susegana quanto accaduto è stato il parroco, don Paolo Cester. Indagini per identificare il responsabile o i responsabili di quanto accaduto sono in corso in queste ore. Per ora è impossibile formulare un'ipotesi.