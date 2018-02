Si schianta con la moto contro un carro-attrezzi, muore un 18enne

SANTA LUCIA DI PIAVE E' pesantissimo il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto domenica, poco dopo le 22, a Bocca di Strada di Santa Lucia di Piave, lungo via Distrettuale, all'incrocio con via Casselon. Una moto, con in sella due giovani, si è scontrata frontalmente con un carro-attrezzi che proveniva dall'opposta direzione di marcia. A perdere la vita Coman Cosmin , 18enne di origini rumene e residente a San Polo di Piave, mentre l'amico che era con lui sul mezzo, I.G., 18enne, italiano, di Maserada sul Piave, si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Conegliano. Ancora incertezza circa la dinamica dell'incidente, su cui dovranno far luce i carabinieri, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi di legge. Sul posto intervenute le ambulanze del Suem 118. Coman Cosmin avrebbe festeggiato 19 anni il prossimo 28 marzo.