Venti carcasse di pecore, agnelli e capre abbandonate sulla golena del Piave

Le carcasse di sedici pecore adulte, tre agnellini (tra cui uno sezionato) ed una capretta, sono state trovate lo scorso 18 gennaio nell'area golenale del fiume Piave a Santa Lucia di Piave, nei pressi dell'ex cava Montesel. Gli animali, risultati deceduti da almeno 3/4 giorni e senza nessun segno identificativo, eramo sparsi in due aree distanti tra loro circa un centinaio di metri. A fare il macabro ritrovamento, su segnalazione di alcuni residenti della zona, è stata la polizia provinciale che ha poi mobilitato gli ispettori dell'Ulss 2. Ignote le cause della morte degli ovini che esternamente non presentavano lesioni. Si ipotizza che il decesso sia stato provocato da qualche particolare virus.