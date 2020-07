Santa Lucia di Piave, riprese le ricerche della 83enne scomparsa da ormai 20 giorni

Sono proseguite, anche nella giornata di sabato, le ricerche dei vigili del fuoco dii Dota Aninca, 83enne di Santa Lucia di Piave di cui non si hanno più notizie da giovedì 2 luglio quando era uscita di casa per una passeggiata. Gli speleosub dei vigili del fuoco di Vicenza hanno quindi ripreso l’ispezione della rete interrata di irrigazione del consorzio di bonifica pedemontano sinistra Piave, riuscendo a esplorare oltre 350 metri di condotta sommersa e semi sommersa. Le operazioni hanno impegnato i sommozzatori dei vigili del fuoco per l’intera giornata di sabato e hanno dato esito negativo. L’esplorazione è stata interrotta per la presenza di una pianta che ostruisce un passaggio. Nei prossimi giorni sarà dunque pianificato un nuovo intervento per la rimozione della pianta e la verifica finale dei 150 metri di condotta.

