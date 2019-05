Entra nel sistema informatico di una cantina e si accredita 12mila euro

Utilizzando un software malware è riuscito ad introdursi nel sistema informatico di un'azienda agricola trevigiana, specializzata in particolare nel settore vitivinicolo, e ha trasferito, dal conto corrente di questa attività, una somma di oltre 12mila euro. Il denaro è stato accreditato su un conto corrente di un istituto di credito spagnolo. A finire nel mirino di un abile hacker è stato, qualche tempo fa, la cantina "Podere del Gaio" di Santa Lucia di Piave, in via Lovadina: i titolari, scoperto l'ammanco di denaro, si sono rivolti ai carabinieri della stazione di Susegana che hanno denunciato il responsabile per il reato di accesso abusivo di sistema informatico e frode informatica. A finire nei guai un 38enne originario di Ivrea ma residente a Strambino, in provincia di Torino. Per gli investigatori non è stato semplice accertare chi fosse il "ladro informatico": si tratta infatti di un abile truffatore, non nuovo a colpi di questo tipo.