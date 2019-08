Si arrampica su un albero e precipita a terra, ferito bimbo di 7 anni

Incidente in un parco pubblico di via Vanizza a Sarano di Santa Lucia di Piave nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì. Un bimbo di sette anni è precipitato da un albero, finendo rovinosamente al suolo. Sul posto elicottero e ambulanza del Suem 118, volanti della polizia e carabinieri. Il giovane è ricoverato al Ca' Foncello di Treviso: non è in pericolo di vita ma ha riportato un forte trauma cranico. Al vaglio dei medici del nosocomio trevigiano ulteriori lesioni.