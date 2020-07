Con la moto contro un furgoncino: gravissimo un 32enne

Un motociclista di origini inglesi di 32 anni, C.G., in sella ad una Yamaha Tracer nera, è rimasto ferito in modo grave in un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 16, a Santa Lucia di Piave. A scontrarsi sono state una moto ed un furgoncino che stavano percorrendo via Colonna, poco distante dell'incrocio tra via delle Mura e via Lovadina. A causare l'incidente sarebbe stata una mancata precedenza; la collisione è avvenuta all'intersezione con via Colonna. Qui ad avere la peggio nello scontro con il veicolo è stato proprio il centauro che è stato sbalzato violentemente sull'asfalto e procurandosi gravi lesioni su tutto il corpo nella ricaduta a terra. Il motociclista britannico è finito contro il furgoncino che stava attraversando via Colonna per immettersi in via Lovadina.

Dopo l'urto il centauro è finito rovinosamente a terra rimanendo esanime sull'asfalto mentre la moto è andata semidistrutta. Il 32enne, rimasto privo di sensi, è stato soccorso dagli operatori del Suem 118, giunti sul posto con un'ambulanza, un'automedica e l'elicottero del Suem di Padova (dirottato eccezionalmente su questo intervento) ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in condizioni critiche a cause della gravità delle lesioni riportate nello scontro e nella caduta. Per i rilievi e svolgere gli accertamenti sul posto sono giunte ben due pattuglie della polizia locale.