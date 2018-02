Il sapore della salute, tornano i corsi di cucina sana dell'Ulss2

TREVISO Convivialità e sapore senza rinunciare alla salute. Potrebbe essere questa la sintesi dei corsi di cucina sana portati avanti dal Servizio alimenti e nutrizione del Dipartimento di Prevenzione di Treviso. Giunti alla settima edizione, saranno riproposti anche quest’anno dal prossimo marzo. Un’occasione per chi intende adottare uno stile di vita sano. Riprendono dal prossimo mese di Marzo 2018 nel Distretto Treviso dell’Ulss 2 i corsi di cucina sana, sotto la guida del Dipartimento di Prevenzione. Organizzati dal Sian, diretto dalla dr.ssa Giuseppina Girlando, sono un’occasione per migliorare la propria cucina all’insegna della salute e rimanere attenti alla propria alimentazione.

I corsi prevedono sei incontri pratici e si potranno frequentare nelle sedi di Breda di Piave, Casale sul Sile, Salgareda, San Biagio di Callalta, Silea, Treviso. “I piatti proposti nei corsi – spiega la dr.ssa Girlando - seguono i principi della dieta mediterranea e sono spesso una rivisitazione in senso salutare di ricette già note, ma preparate con piccoli stratagemmi che consentono di mantenere il gusto, riducendo però gli ingredienti poco salutari (zuccheri, grassi e sale) e privilegiando i nutrienti protettivi per la salute: frutta e verdura, cereali, meglio se integrali, spezie ed erbe aromatiche per insaporire al posto del sale, grassi insaturi (olio extravergine di oliva, frutta secca), pesce, legumi”. Per conoscere le date e iscriversi è possibile rivolgersi al Dipartimento di Prevenzione, chiamando il numero 0422/323800. Un incontro teorico e una riunione organizzativa precedono i sei incontri pratici che si svolgono dalle 18.30 alle 21.30.