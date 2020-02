I leader delle Sardine in Fabrica: «incontro stimolante» con Benetton e Toscani

I quattro leader delle "Sardine" (Mattia Santori, Andrea Garreffa, Roberto Morotti e Giulia Trappoloni), nella giornata di venerdì hanno deciso di incontrare l'imprenditore trevigiano Luciano Benetton e il noto fotografo internazionale Oliviero Toscani nei locali di "Fabrica", il centro di "sovversione culturale" di Villorba. Lo spazio, fondato proprio da Benetton e Toscani nel 1994, si basa su una ispirazione rinascimentale con un approccio legato all'imparare facendo. Per questo oggi Fabrica accoglie «talenti curiosi, irrequieti, ambiziosi, generosi, testa libera e cuore in mano, che sperimentano la comunicazione contemporanea attraverso una costante contaminazione tra diverse discipline, quali fotografia, video, grafica, design, moda, scrittura, musica, digital e performance». Un luogo quindi adatto per ampliare la visione politica e sociale del movimento, tanto che con una nota i quattro ragazzi hanno così commentato l'incontro organizzato nella Marca: «Oggi i 4 di Bologna hanno incontrato Oliviero Toscani e Luciano Benetton presso Fabrica il 'centro di sovversione culturale' da loro fondato a Treviso. Un incontro conoscitivo dove i ragazzi bolognesi hanno incontrato i giovani talentuosi che frequentano "Il centro di Formazione". È stato uno scambio ed un confronto molto stimolante!».