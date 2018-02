SARMEDE La notizia della scomparsa di Eleonora Gava, la 19enne morta venerdì scorso in un tragico incidente stradale a Fontanafredda, è stato un colpo al cuore per molti che la conoscevano e tra questi anche gli insegnanti del liceo "Beltrame" dove la ragazza si era diplomata prima di approdare all'Università di Udine. I docenti hanno deciso di scrivere e pubblicare una lettera in memoria della giovane, i cui funerali non sono ancora stati fissati. Si attende il nullaosta della Procura che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Carissima Eleonora,

sai gli allievi sono, per noi insegnanti, un po’ come figli perché assieme si condividono momenti e passaggi importanti della vita e può nascere un sincero affetto reciproco – hanno scritto i docenti - Con te era stato molto facile instaurare una relazione serena, fiduciosa e pacata; grazie al tuo carattere espansivo e brioso, e alla tua educazione ineccepibile, ti facevi voler bene sin da subito da noi che ti conoscevamo.

Ti abbiamo vista progredire attraverso un arricchimento continuo della tua persona sino al coronamento del corso di studi con un diploma conseguito con grande merito. E poi, solo qualche mese fa, ci avevi manifestato tutto il tuo entusiasmo per gli studi universitari appena intrapresi. Dolcissima Eleonora soffriamo molto e non riusciamo ad accettare la tua perdita.

Ci consola la certezza che tu continui a vivere nel Signore Gesù e nei nostri cuori che si dilatano per custodire accuratamente tutti i tuoi ricordi. Ci sembra di sentire ancora la tua voce inconfondibile, di quando conferivi ma anche di quando ci parlavi gioiosamente nei momenti di relax. La tua sana onestà intellettuale, la tua sensibilità e attenzione verso agli altri, la tua grinta e la tua meravigliosa energia nell’affrontare i tuoi tanti impegni, hanno arricchito la nostra esperienza professionale e personale e resi felici di averti incontrato sulla nostra strada.

Ciao Eleonora