Schianto fatale mentre va all'università: domani l'addio a Eleonora

SARMEDE Domani, alle 15, sarà celebrato presso la chiesa parrocchiale di Sarmede il funerale di Eleonora Gava, la 19enne morta venerdì scorso, 9 febbraio, in un tragico incidente stradale avvenuto a Fontanafredda. La ragazza, studentessa dell'università di Udine, stava raggiungendo il capoluogo friulano per svolgere un esame: a bordo della sua Citroen Saxò, scontratasi con un furgone condotto da un 53enne, era presente anche un amico che è rimasto illeso. Per la ragazza non c'è stato invece nulla da fare. In questi giorni la comunità di Sarmede e i tanti amici della giovane si sono stretti attorno ai genitori Graziano e Nadia e alla sorella Francesca. Il nullaosta per celebrare le esequie da parte della Procura di Pordenone è arrivato solo nella giornata di ieri, mercoledì.