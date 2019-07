Malore fatale nella notte, muore una 45enne

La piccola comunità di Montaner di Sarmede vive ore di grande dolore per l'improvvisa scomparsa di Lorena Pizzol, 45enne, molto conosciuta nella zona, scomparsa nella notte a causa di un malore che le è stato fatale. La donna è stata colta probabilmente da un infarto (probabilmente sarà svolto un esame autoptico per fugare ogni dubbio): sul posto sono intervenuti gli infermieri del Suem 118 che hanno tentato in tutti i modi, purtroppo inutilmente, di far ripartire il suo cuore. A lanciare l'allarme sono stati i famigliari: la 45enne è stata trovata a terra, caduta dal letto dopo aver colpito con la testa un comodino.

Lorena, madre di una ragazza, lascia i genitori (che assisteva con grande affetto) ed un fratello, oltre a tanti amici e i colleghi e colleghe della cooperativa "Noncello", con cui lavorava da tempo. Al dolore della comunità di Sarmede si è unito anche il sindaco, Larry Pizzol, che conosceva personalmente Lorena. I funerali saranno fissati nelle prossime ore.