Precipita da una scala, ricoverato in gravi condizioni

Un uomo di 81 anni, B.D.C., si trova ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso a causa di un incidente avvenuto nel pomeriggio dell'Epifania presso la sua abitazione di Sarmede, in via Soccosta. L'anziano, per cause in corso di accertamento, è caduto da una scala, da un'altezza di circa tre metri e mezzo. Il pensionato, soccorso dagli infermieri del Suem 118, è stato stabilizzato e trasportato in elicottero presso il pronto soccorso del nosocomio trevigiano.