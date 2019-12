Cade dallo slittino, batte la testa e muore in ospedale a 19 anni

Non ce l’ha fatta la 19enne Liliana Hryniuk, pordenonese di origini ucraine, morta all’ospedale di Udine dopo due giorni di agonia in seguito alla gravi conseguenze rimediate in un incidente avvenuto a Sauris nel tardo pomeriggio di domenica primo dicembre. La ragazza, che lavorava la scorsa estate nel centro carnico, ha riportato un trauma cranico dopo essere caduta sulla neve dallo slittino, provocandosi ferite gravissime. L’incidente si era verificato verso le 19 di domenica: dopo l'incidente la ragazza da Sauris è stata ricoverata a Tolmezzo e poi trasferita nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Udine.

Fino ai 12 anni la ragazza ha vissuto con i genitori a Motta di Livenza, dove frequentava la scuola e giocava nella squadra di volley di Meduna di Livenza. Poi il trasferimento nel pordenese.