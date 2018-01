Monfumo: uomo rimane schiacciato dal trattore, è grave

MONFUMO Incidente questo pomeriggio, verso le 16.30 in via Vittorio Emanuele III a Monfumo, poco distante dall'agriturismo Col Pien. Un uomo è rimasto schiacciato sotto il suo trattore, per cause ancora da accertare. La situazione è parsa subito grave in quanto l'uomo è rimasto gravemente ferito. Il conducente del mezzo agricolo ha riprtato un trauma cranico e toracico ed è stato trasportato in gravi condizioni (codice 3) all'ospedale di Montebelluna. Sul posto oltre agli operatori del Suem118 anche i vigili del fuoco, interveuti per liberare l'uomo intrapolato e per rimettere in sicurezza la strada.