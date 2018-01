Sciatore trevigiano viene investito sulle piste del Piancavallo: è in gravi condizioni

TREVISO Tragedia sfiorata sulle affollate piste da sci del Piancavallo dove, nella tarda mattinata di sabato 27 gennaio, un trevigiano di 61 anni è stato travolto da un giovane sciatore venticinquenne originario della Repubblica Ceca.

L'impatto tra i due, avvenuto pochi minuti dopo mezzogiorno, ha causato al trevigiano Gianfranco Rrumiato gravi traumi e lesioni alla gamba e al braccio sinistro. Il sessantunenne è stato investito a tutta velocità dallo sciatore ceco che si è accorto troppo tardi dell'uomo non riusciendo a evitare l'impatto. Vista la gravità delle ferite riportate, sul posto è dovuto intervenire l'elisoccorso del Suem 118 che ha trasportato d'urgenza lo sciatore trevigiano al pronto soccorso di Pordenone. Le sue condizioni sono gravi, ma stabili. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per accertare le responsabilità dello sciatore ceco che, al momento dell'incidente, non aveva assunto né alcol né sostanze stupefacenti. L'eccessiva velocità sugli sci ha però rischiato di rovinare la vita di entrambi gli sciatori coinvolti in questa brutta disavventura.