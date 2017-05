Sciopero: martedì 30 maggio MOM non potrà garantire la totale regolarità del servizio

TREVISO "Informiamo i gentili clienti che la sigla sindacale SGB Autoferrotranvieri Treviso ha indetto uno sciopero per il giorno martedì 30 maggio dalle ore 8.30 alle 12.29". Con queste parole MOM ha comunicato martedì la sospsensione temporanea del suo servizio. Pertanto, in questa fascia oraria, Mobilità di Marca Spa non potrà garantire la totale regolarità del servizio.

"Informiamo, inoltre, che le corse iniziate prima delle ore 8:30 svolgeranno regolarmente il servizio fino al raggiungimento del capolinea. In particolare ricordiamo: per le linee 101a e 101b il capolinea è Noale, 112a e 112b è Montebelluna, 104a e 104b è Motta di Livenza, 106a e 106b è Castelfranco Veneto, 111a e 111b è Crespano, 117a e 117b è Ponte della Priula". Per le corse urbane precisiamo che il servizio riprenderà a:

- Treviso: da piazzale Duca d’Aosta, fronte Stazione Ferroviaria;

- Conegliano: dall’incrocio Via Garibaldi/Via Colombo;

- Vittorio Veneto: da Piazza Medaglie d’Oro;

Il dettaglio delle corse garantite è consultabile sul sito: www.mobilitadimarca.it. Ci scusiamo con la nostra clientela per eventuali disagi. La biglietteria aziendale di Piazzale Duca d’Aosta in Treviso non garantirà il servizio nelle ore di sciopero.