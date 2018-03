Trenitalia di nuovo in sciopero: treni a rischio per la Festa della donna

TREVISO Non sarà certo un 8 marzo piacevole per tutte le donne che, nelle prossime ore, avevano in programma di salire su un treno delle Ferrovie dello Stato. L'azienda di trasporti ha infatti annunciato che, da mezzanotte fino alle ore 21 di giovedì, il personale di Trenitalia sarà in sciopero per una nuova protesta sindacale.

Le uniche corse sicure saranno quelle delle Frecce, mentre i treni regionali potrebbero subire notevoli ritardi e cancellazioni per tutta la giornata. Non mancheranno comunque le fasce orarie garantite che andranno dalle ore 6.00 alle ore 9.00 del mattino e dalle ore 18.00 alle 21.00 di sera. A questa pagina potete consultare tutte le corse garantite nella giornata di domani in Veneto. Un disagio non da poco per le migliaia di pendolari che avevano in programma di spostarsi nella giornata di giovedì. Trenitalia fa inoltre sapere che ritardi e cancellazioni dei treni potrebbero verificarsi sia prima che dopo l'orario ufficiale dello sciopero.