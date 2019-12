Scivola sul sentiero e precipita per 40 metri: 59enne trovato morto

E' stato trovato all'1.28 di stanotte il corpo senza vita di Claudio Zordan, 59enne residente a Casale sul Sile ma originario di Castelgomberto in provincia di Vicenza. L'uomo era uscito di casa mercoledì 4 dicembre per un'escursione in solitaria lungo il sentiero "Rio di Cornon" in provincia di Belluno. Doveva essere una normalissima camminata ma, a tarda sera, il 59enne non ha fatto ritorno a casa.

I familiari, preoccupati, hanno subito dato l'allarme. Una squadra del Soccorso Alpino è uscita in piena notte e, poco dopo l'una, è riuscita a individuare il corpo senza vita del 59enne. Zordan stava camminando in direzione del bivacco "Cani" quando è scivolato su una lastra di ghiaccio lungo il sentiero, precipitando in una scarpata profonda oltre 40 metri. La caduta è stata fatale. L'uomo è morto sul colpo. Sul posto, oltre al Soccorso Alpino, sono intervenuti i carabinieri di Vigo di Cadore, gli agenti della Guardia di Finanza e il personale del Suem 118. Trovandosi in una zona difficile da raggiungere in piena notte, il corpo dell'uomo verrà recuperato stamattina, giovedì 5 dicembre, per poi essere trasportato in elicottero alla camera morturaria di Santo Stefano di Cadore. Zordan, ex carabinieri in pensione, lascia una moglie e i familiari ancora comprensibilmente sconvolti dalla sua tragica e improvvisa scomparsa. Nella sua carriera aveva prestato servizio a Villa Margherita di Treviso. Con l'arrivo della pensione aveva potuto dedicarsi a tempo pieno alla sua passione per la montagna e le escursioni fino alla tragedia costatagli la vita.