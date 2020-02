Da oltre 24 ore non si hanno più notizie di Giorgia: mobilitati i social per ritrovarla

Non si hanno più notizie della giovane studentessa Giorgia Cagnan ormai da più di 24 ore. La ragazza è stata vista per l'ultima volta alle 13.30 di venerdì in piazza delle Istituzioni a Treviso, zona Appiani 2, con indosso un piumino di colore nero. Nel frattempo è stata depositata anche una denuncia di scomparsa in Questura e la polizia si è quindi attivata per la sua ricerca, ma chiunque dovesse avere informazioni può contattare le forze dell'ordine o la famiglia al numero seguente: 3468663963. Ulteriori segnalazioni posso pervenire anche attraverso Facebook dove ormai da ore sono quasi un migliaio le condivisioni di persone interessate alle sorti della ragazzina.

