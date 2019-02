Due giorni senza dare sue notizie: in corso a Fontanelle le ricerche di un 53enne

Sono oramai oltre due giorni che non si hanno notizie di Egidio Tocchet, 53enne di Lutrano di Fontanelle scomparso improvvisamente da casa. A dare l'allarme la famiglia e i vicini dopo che per giorni non hanno visto l'uomo, in passato in cura presso il Centro di Salute Mentale. Le ricerche, che vedono sul territorio i carabinieri, la protezione civile e i vigili del fuoco con l'ausilio anche di un elicottero, sono già attive da diverse ore, ma ancora non hanno dato esito positivo. Anche il sindaco Ezio Dan ha lanciato un appello ai cittadini, nella speranza che Tocchet, celibe e disoccupato, possa essere ritrovato sano e salvo in poco tempo. In ogni caso, chiunque dovesse avere informazioni in merito contatto immediatamente le forze dell'ordine.

