Idrante scoppia per il gelo in Strada Ovest: tutto allagato da "Poltrone e Sofà"

TREVISO Curioso episodio sabato in tarda mattinata lungo viale della Repubblica a Treviso. Nei pressi del parcheggio del noto negozio "Poltrone e Sofà" è infatti improvvisamente impazzito un idrante dell'acqua, di quelli adibiti ai soccorsi dei vigili del fuoco in caso di incendi. A causare la 'esplosione" della pompa sarebbe stato il gelo che ha colpito la Marca durante tutta la notte. Moltissimi comunque i curiosi che sono rimasti nelle vicinanze del negozio per vedere l'evolversi della situazione. Nessuno è comunque rimasto ferito, ma tutto il parcheggio della struttura è rimasto allagato e, visto le temperature esterne, probabilmente ghiaccerà nelle prossime ore.

