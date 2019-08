Aggredito e picchiato da un gruppo di nomadi: sindaco sotto scorta

Nella mattinata di lunedì 12 agosto si è tenuta una riunione tecnica di coordinamento con le Forze di Polizia, presieduta dal viceprefetto vicario Roccoberton, per valutare i fatti relativi all'aggressione avvenuta nella giornata di sabato 10 agosto ai danni del sindaco di Caerano San Marco, Gianni Precoma, e le relative misure da attuarsi.

Il consesso ha preso atto che sono in corso attività di indagine da parte dell’Arma dei carabinieri, per la completa identificazione degli autori dell’aggressione - che saranno segnalati alla competente Autorità Giudiziaria per l’adozione delle idonee misure di legge - ed ha disposto, in via precauzionale, adeguate misure di vigilanza a tutela della persona del sindaco.