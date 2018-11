Auto rubata a Scorzè rintracciata a Quinto grazie a "Mercurio"

Gli agenti delle volanti della Questura di Treviso, ieri pomeriggio alle 14.50, transitando nel comune di Quinto di Treviso, in vicolo Simionato, hanno controllato, durante un normale pattugliamento, tutti i veicoli in movimento ed in sosta grazie al sistema Mercurio. Il dispositivo ha subito indicato ai poliziotti una Fiat Punto di colore grigio risultata rubata a Scorzè pochi giorni prima: il mezzo non presentava segni di scasso e le chiavi erano occultato sull’ammortizzatore sinistro.

Insospettiti da tale situazione, i poliziotti hanno appurato che il mezzo era stato rubato a Scorzè a seguito di un furto in appartamento dove era stata messa a soqquadro l’abitazione e le chiavi sottratte da un cassetto del salone. Recuperato il mezzo, i poliziotti hanno contatto il proprietario, il quale, felice per la notizia, ha raggiunto la Questura per ringraziare gli agenti delle volanti e prelevare il veicolo.