"Morirete tutti": vandali imbrattano il cancello del centro profughi a Volpago

VOLPAGO DEL MONTELLO Ancora alta tensione a Volpago del Montello, dove all'ingresso dell'ex polveriera, il luogo che dovrebbe ospitare l'arrivo di un nuovo gruppo di profughi nella Marca, è apparsa una scritta minatoria e offensiva.

Un gruppo di ignoti vandali ha scritto sul cancello dell'edificio con della vernice questo slogan: "Morirete tutti". Un chiaro messaggio ai 98 profughi in arrivo a Volpago nelle prossime settimane. Sul posto sono intervenuti gli uomini delle forze dell'ordine. Per il momento la tensione resta molto alta ed è chiaro come molti cittadini non accettino la decisione di accogliere questo nuovo contingente di migranti nella loro città.