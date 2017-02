La "Scuola delle Abilità": una fucina di opportunità!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Cosa facciamo alla Scuola delle Abilità? Studiamo le abilità: come sono fatte, come funzionano, quali risultati producono e quali problemi risolvono. Allenarle e applicarle nella vita quotidiana è la principale finalità di questo percorso di studio rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni. Alla parte teorica, che spiega e coinvolge allo stesso tempo, seguono diversi tipi di laboratori all'insegna del divertimento intelligente. Imperdibile l'appuntamento del prossimo weekend, 11 e 12 febbraio alle 15.00, presso il Centro Polifunzionale Albero dei Desideri, in via Bailla 8 a Montebelluna. Il sì e il no è la tematica che i giovani dai 9 ai 18 anni affronteranno con la docente dott.ssa Irene Tessarin del Centro Studi Podresca, ente di formazione e ricerca della Provincia di Udine, ideatore della proposta formativa. Meta dell'incontro è quella di sperimentare in modo maturo il sì e il no, per viverli con consapevolezza, evitando errori e incomprensioni che talvolta portano al desiderio di trasgredire nel tentativo di superare i limiti in modo scorretto. Il gruppo 6-8 anni studierà invece L'abilità di riuscire per accendere motivazione, entusiasmo e fierezza delle proprie azioni. Domenica alle 17.30 genitori e amici sono invitati al saggio finale, in cui i giovani mostreranno le conquiste raggiunte! Il sabato dalle 15.30 alle 18.30 anche i genitori potranno cimentarsi nello studio delle abilità approfondendo i temi che i figli affronteranno nelle lezioni. Antonella Olivieri Centro Studi Podresca - Borgo Podresca 1 - Prepotto - UD - info@podresca.it www.podresca.it Ufficio Stampa: Antonella Olivieri - antonella.olivieri@podresca.it- cell.+393471076941