Scuola: i droni mappano il Castello di Roncade, è il progetto Ville Venete in Web-Gis

RONCADE I droni sorvolano il Castello di Roncade. Si tratta del progetto Ville Venete in web-gis, ideato e realizzato dal Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Treviso, in collaborazione con l'Università Iuav di Venezia. L'iniziativa viene presentata a Roncade il 7 e 8 Aprile nell'ambito della manifestazione Primavera in Castello. Ma di cosa si tratta? Un gruppo di studenti del liceo, coordinati dalla professoressa Elisa Ghedin e dal professore dell'ateneo veneziano Vittorio De Battisti Besi, hanno effettuato il rilievo del castello di Roncade scattando fotografie con l'uso di droni; si è trattato di attività di fotogrammetria digitale e di laser-scanning che sono servite per realizzare una rappresentazione informatizzata dell’architettura della villa; Ville Venete in web-gis ha consentito agli studenti, nell'ambito della cosiddetta alternanza Scuola-Lavoro, di acquisire conoscenze nello specifico campo del disegno e del rilievo digitali.

Il progetto si inserisce in una più vasta attività denominata Lezioni in Villa, coordinata dalla Professoressa Paola Bellin. Qui gli studenti hanno approfondito la storia, lo sviluppo e il valore, dal punto di vista territoriale ed ambientale, delle Ville Venete con l’intento condividere una maggiore consapevolezza delle bellezze artistiche ed architettoniche del territorio. Di questo progetto fanno parte più project-work tra i cui: "Tipologia, Funzione, Forma: una lettura di Villa Giustinian a Roncade" curato dalla classe 4E con il coordinamento della Prof.ssa Elisa Ghedin. Nello specifico i ragazzi hanno cercato di rintracciare e leggere le tracce della storia materiale del Castello di Roncade utilizzando testi Iuav.

Tra i project-work anche quello della classe 4H, coordinata dalla prof.ssa Barbara Zoppelli: Agnesina Badoer e l’eredità di un sogno; un video dedicato ad AgnesinaBadoer Giustiniani, patrizia veneziana a cui si deve la realizzazione del Castello di Roncade. Il video parte dalla lettura e dall’analisi di fonti storiche, quali i tre testamenti redatti in momenti diversi dalla donna, e ha come base la suggestiva ipotesi dello storico dell’arte Matteo Ceriana, che attribuisce il primo impianto planimetrico della villa all’architetto veronese Giovanni Giocondo. Tutti project-worksaranno presenatati al Castello di Roncade il 7 ed 8 aprile durante Primavera in Castello.