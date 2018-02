Chiude la scuola primaria: "Non è sicura e verrà demolita"

PREGANZIOL Addio alla scuola "Tegon" di Sambughè. L'attuale struttura ospitante la primaria della frazione di Preganziol è stata chiusa e il futuro vedrà la sua completa demolizione - Come riporta il "Gazzettino di Treviso". Gli interventi per rendere glin spazi pubblici in totale sicurezza antisismica erano così profondi da preferire la totale ricostruzione. Una scelta di una primaria ex novo presa insieme ai genitori che ora si vedranno momentaneamente "sfrattare" i 73 alunni delle quattro classi nella scuola media.

L'amministrazione però precisa che la frazione non perderà la sua scuola elementare e nello stesso spazio, al civico 170 di via Sambughè, sorgerà la nuova "Carlo Tegon". Progetti e tempistiche ancora tutte da definire: non meno di tre anni secondo le previsioni del Municipio e con un costo di almeno 2,5 milioni di euro, sperando nell'aiuto concreto di Regione e Ministero.