Direzione futuro per 4 scuole della Marca: gli alunni presentano i loro studi su Expo

TREVISO Nei giorni scorsi, il Liceo “Angela Veronese” di Montebelluna, insieme al “Casagrande” di Pieve di Soligo, al Liceo “Flaminio” di Vittorio Veneto e all’Istituto “Cerletti” di Conegliano, ha partecipato al Palazzo della Regione Lombardia, con le proprie rappresentanze, alla presentazione della "Carta di Milano. Il vivaio racconta". Il libro raccoglie i lavori di alcune classi dei quattro istituti che nell'anno scolastico 2016-2017 hanno esaminato i principi alla base dell'Expo 2015 sotto i profili sociologico, storico, filosofico, teologico.

“Il nostro liceo - spiega la dirigente Rosita De Bortoli - ha visto impegnate la classe quarta B delle Scienze Umane e la classe quarta C dell'Economico sociale, ora quinte. Le nostre allieve si sono fatte portavoce degli approfondimenti realizzati dalla classe davanti alla dott.ssa Bracco ideatrice dell'Expo e all'Assessore all'Istruzione Valentina Aprea. Intervistate dalla giornalista Patrizia Galeazzo, hanno argomentato con competenza e padronanza. Erano emozionate, ma sono state all'altezza. Con grande orgoglio le ho osservate e ascoltate nel corso della Tavola rotonda”. E conclude: “Queste sono esperienze che testimoniano come la scuola sia in grado di rispondere alle sfide del territorio, non sempre ad essa vicino, potendo contare sull'entusiasmo e la "voglia di mettersi in gioco" dei nostri ragazzi. La scuola italiana necessità sempre più di questi momenti con cui, uscendo dalla rigidità delle aule, cerca di restringere il gap con le giovani generazioni”.