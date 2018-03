Scuola Valeri senza la classe prima, istituto a rischio chiusura

TREVISO “San Paolo non può restare senza la prima classe elementare, cosa che potrebbe portare nel tempo a un progressivo indebolimento del plesso fino a farlo chiudere. Compito dell’Amministrazione perciò è difendere l’Istituto Valeri e operare anche presso il Ministero affinché siano redistribuiti gli alunni iscritti al primo anno della Primaria tra le varie scuole della zona”. Il capogruppo della Lega e candidato sindaco Mario Conte lancia un appello alla Giunta affinché si attivi immediatamente per “salvare” la scuola Valeri a San Paolo, che allo stato attuale a settembre non vedrà attivata la prima classe elementare.

“So che la questione non è strettamente dipendente dall’Amministrazione locale – dice Conte -, ma la soluzione è talmente semplice che si potrebbe con successo otttenerla, aprendo un tavolo con Ministero e Uffici regionali. Le Primarie del quartiere nord sono cinque: Carducci, Collodi, Vittorino da Feltre, Toniolo e appunto Valeri: redistribuendo gli iscritti delle varie classi prime, quest’ultima potrebbe sopravvivere e mantenere la propria funzione. Nell’ottica di una nuova valorizzazione dei quartieri – conclude Conte – non è possibile che San Paolo perda la classe prima, e conseguentemente per gli anni prossimi si metta a rischio la sopravvivenza della scuola, per una mera questione organizzativa, dopo aver rischiato un caso simile alle Collodi. La soluzione è semplice e chiedo al Comune di attivarsi immediatamente per dare risposta alle famiglie”.