Roncade e Monastier organizzano una nuova raccolta solidale per aiutare i terremotati

RONCADE Partirà lunedì 13 e terminerà sabato 18 febbraio 2017, la 2^ Raccolta Solidale di beni di prima necessità da destinare alle popolazioni terremotate del centro Italia. La prima spedizione aveva dato la possibilità di raccogliere ben 35 quintali di generi alimentari ed ha inoltre dato la spinta per poter organizzarne subito una seconda perché l’idea è stata condivisa da moltissime persone in quanto hanno visto come fossero i volontari stessi a portare i beni raccolti direttamente nelle zone terremotate, senza tramiti associativi o politici.

La raccolta, ideata e coordinata da semplici cittadini volontari di Roncade e Monastier, verrà effettuata presso l’Asilo Vittoria di Roncade, situato in via Selvatico 8, nei locali messi a disposizione dalla direzione che collaborerà nella raccolta beni alimentari tramite le famiglie dei bambini iscritti all’asilo. Questi ultimi, nei prossimi giorni, effettueranno dei disegni e delle letterine che verranno consegnate ai loro coetanei del centro Italia. Si potranno raccogliere generi alimentari a lunga conservazione di qualsiasi tipo, compresa frutta fresca di stagione, patate, cipolle, carote, ecc. Non si accetteranno indumenti. Saranno ben graditi anche alimenti per bambini (omogeneizzati, biscotti, pannolini, salviettine umidificate, ecc) nonché prodotti per l’igiene personale. E’ prevista inoltre la raccolta di articoli da cancelleria nuovi (matite, penne, colori, astucci, zaini, album da disegno, quaderni, ecc) da donare alle scuole o ai centri ricreativi delle zone interessate al sisma. Gli orari della raccolta saranno i seguenti: lunedì-venerdì dalle 16.00 alle 19.00, sabato dalle 09.00 alle 12.00. Domenica notte è prevista la partenza di un gruppo di volontari che si recheranno nella zona rossa tra i comuni di Amatrice, Amandola, Camerino nonché presso il deposito del CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) sito in Macerata. Si accetterà volentieri anche abbastanza cibo per animali (cani, gatti, conigli, galline, vitelli, caprette, ecc) nonché copertine, cucce ecc. Su facebook è stata creata una pagina “Solidarietà di Marca” associata ad un evento creato per l’occasione nel quale sono inseriti tutti i dettagli della 2^ Raccolta Solidale; verranno inserite anche le foto ed i dati del materiale raccolto. Sempre per l’occasione, è stato realizzato un bellissimo e significativo logo a simboleggiare due mani unite che raccolgono un grosso e generoso cuore, proprio come quello di tutti coloro i quali doneranno i loro beni per questa 2^ Raccolta Solidale.