Montebelluna, completata la manutenzione della segnaletica orizzontale in centro

MONTEBELLUNA Si sono conclusi ieri, mar 30 maggio, i lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale in alcune vie del centro di Montebelluna. L'intervento, affidato con gara ad una ditta esterna, si è svolto nelle giornate di lunedì 29 e martedì 31 maggio ed ha interessato via Monteverdi, via Sansovino, le rotatorie in via Sansovino - quella verso via Roma e quella verso via Bertolini, via dei Martini e l'area dei Carabinieri. Spiega l'assessore ai lavori pubblici, Michele Toaldo: “Dopo le asfaltature degli scorsi giorni in via Erizzo e nel centro di Mercato Vecchio, un altro intervento atteso, grazie al quale viene restituita maggiore sicurezza alla viabilità del centro. Gli ultimi interventi di manutenzione in quelle vie risalgono a circa tre anni fa. Ora, risorse finanziarie permettendo, nei prossimi mesi potremo procedere con la sistemazione di altre vie per le quali sono state presentate delle segnalazioni, come via Bergamo e l'area ospedale dove la segnaletica orizzontale risulta usurata”.