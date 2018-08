Incastrato dal nastro trasportatore, ferito operaio 39enne

SEGUSINO Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, mercoledì, presso un'azienda di vial Italia a Segusino. Un 39enne di Valdobbiadene, B.M., è rimasto stritolato da un nastro trasportatore che stava utilizzando. L'uomo fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco di Montebelluna e il Suem 118. Sull'episodio indagano i tecnici del nucleo Spisal. Il ferito è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove si trova ricoverato; non è fortunatamente in pericolo di vita.