Colpito da un ictus mentre è in malga, interviene il Suem 118

SEGUSINO Poco prima delle 10 l'elicottero di Treviso emergenza è decollato in direzione di Malga Doc, nelle cui vicinanze un uomo era stato colto da malore. V.S., 75 anni, di Alano di Piave (BL), che si trovava con il figlio, è stato raggiunto dal personale sanitario e dal tecnico di elisoccorso atterrati non distante. Imbarellato, è stato imbarcato e trasportato all'ospedale di Treviso per gli accertamenti del caso.